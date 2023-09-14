В цветочном платье и розовом жакете: красивая Джилл Байден на мероприятиях в Белом доме

Джилл Байден вместе с мужем Джо Байденом приняла участие в заседании по теме борьбы с раком, которое состоялось в зале кабинета министров в Белом доме в Вашингтоне.

Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Президентские супруги также приняли участие в церемонии награждения премии, которую вручают деятелям за важный вклад в развитие культурной дипломатии во всем мире. Деятелям вручили Международные медали искусств.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

В этот день первая леди продемонстрировала эффектный аутфит. На ней было белое платье-футляр с нежным цветочным принтом и розовый твидовый жакет с золотыми пуговицами.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Свой образ она дополнила любимыми бежевыми слингбэками от Valentino на шпильках.

Джилл сделала красивую укладку с локонами и макияж смоки-айс. В ушах у нее были жемчужные серьги, на шее золотая цепочка, а к жакету миссис Байден прикрепила изысканную брошь с жемчугом. Французский маникюр завершил женственный лук первой леди.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, Джилл Байден посетили среднюю школу Элиот-Гайн на северо-востоке Вашингтона в платье миди в разноцветный пиксельный принт от бренда Akris на пуговицах, с короткими рукавами и воротником-стойкой.

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