В цветочном платье и розовой шляпе: герцогиня Софи на службе Ордена Подвязки

Ее Высочество присоединилась к принцу и принцессе Уэльским, а также к королю Чарльзу III и королеве Камилле на торжественном мероприятии в Виндзоре.

Принцесса Уэльская и герцогиня Эдинбургская Софи во время службы Ордена Подвязки в Виндзорском замке, в Виндзоре / Фото: Associated Press

На Софи в этот день было роскошное цветочное платье в розовом оттенке от ее любимого дизайнера Emilia Wickstead за 2080 долларов сшитое из тафты, в руках она держала миниатюрную сумку от Strathberry, была обута в белые туфли-лодочки на каблуках от Emmy London, а в руках у нее был розовый платок с бахромой.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Associated Press

Также герцогиня надела серьги из 18-каратного белого золота с бриллиантами от G. Collins & Sons и розовую шляпу от Jane Taylor London.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Associated Press

Выглядела герцогиня Эдинбургская великолепно в этот день. Но и принцесса Уэльская ничуть не уступала, облачившись в белое платье-миди в мелкий горох от Alessandra Rich, обута была в двухцветные туфли на каблуках от Jennifer Chamandi, в руках держала белый клатч от Strathberry и надела шляпу Philip Treacy. Из украшений на принцессе был жемчужный браслет из трех нитей и жемчужные серьги-висюльки принцессы Дианы.

Принцесса Уэльская и герцогиня Эдинбургская во время службы Ордена Подвязки в Виндзорском замке, в Виндзоре / Фото: Associated Press

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