В цветочном платье и розовых лодочках: королева Летиция приехала в театр

50-летняя королева надела в этот раз легкое практически летнее платье с ярким цветочным принтом от бренда Cayrowoman с поясом, подчеркивающим талию, подобрав к нему розовый квадратный клатч от Magrit и туфли в тон на высоких каблуках тоже от этого бренда.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Королева сделала классический макияж с розовыми тенями на веках, распустила и уложила волосы и надела серьги из белого золота с россыпью бриллиантов от San Eloy Joyeros Orfebres. Выглядела Летиция прекрасно.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Кстати, в платье от этого же бренда выходила в свет старшая дочь королевы и короля Испании – принцесса Леонор. К девушке сейчас приковано много внимания, так как она будущая королева Испании и недавно стало известно, что она пройдет военную подготовку, которая будет длиться три года и стартует в августе 2023 года. Это необходимо для того, чтобы подготовиться к своей будущей роли главы государства. Она первая в очереди на испанский престол.

Испанская королевская семья (принцесса Леонор в розовом платье от бренда) / Фото: Getty Images

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