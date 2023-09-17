В цветочном платье и с кольцом за 2 миллиона гривен: Меган Маркл очаровала эффектным образом на церемонии

Сегодня, 17 сентября, в Дюссельдорфе на Merkur Spiel-Arena состоялась церемония закрытия "Игр непокоренных 2023" (Invictus Games). Мероприятие посетили принц Гарри с супругой Меган Маркл.

В этот день Меган продемонстрировала эффектный образ. На ней было красивое бирюзовое платье миди без бретелек с цветочным узором и цветочной перфорацией на юбке от бренда Cult Gaia, стоимость которого – 38 тысяч гривен. Наряд прекрасно подчеркнул стройную фигуру Маркл.

Платье она скомбинировала с бежевыми кожаными туфлями на шпильках от Aquazzura за 24 тысячи гривен, в которых мы ее уже видели.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Меган сделала аккуратный низкий пучок и макияж с акцентом на глазах. Уши она украсила серьгами из желтого золота от бренда Kimaï за 27 тысяч гривен, а руки – браслетом Cartier Love (228 тысяч грн) и кольцом Lorraine Schwartz с "бриллиантами, подаренными с Ближнего Востока" (стоимость которого более 2 миллионов гривен), как пишет Daily Mail.

Принц Гарри был одет в элегантный образ total black: костюм, рубашку и кожаные туфли.

Перед церемонией Гарри и Меган сфотографировались с артистами, выступавшими на церемонии – Ритой Орой и участником "Евровидения 2022" от Великобритании – Сэмом Райдером.

Принц Гарри, Меган Маркл, Рита Ора и Сэм Райдер / Фото: Getty Images

Напомним, ранее на "Играх непокоренных" Меган Маркл продемонстрировала стильный аутфит в джинсовом платье от Carolina Herrera и черных туфлях от Dior.

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