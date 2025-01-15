В цветочном платье и с красивой прической: королева Матильда на приеме

Король и королева Бельгии принимали глав делегаций стран-членов НАТО, членов международного секретариата и военных представителей в НАТО, а также генералов из SHAPE.

Это уже не первый рабочий выход королевской четы в новом году. В этот раз королева Матильда появилась на публике в зеленом платье-миди с крупным цветочным принтом, рукавами три четверти и вырезом "лодочка". Образ королевы был дополнен маленьким бордовым клатчем и кожаными туфлями-лодочками, несколькими золотыми браслетами и часами на запястье, а также светлым маникюром и макияжем. В ушах у Матильды сверкали цветочные серьги, а волосы она собрала в прическу.

Королева Матильда и король Филипп / Фото: Getty Images

Король Филипп надел в этот день был в черном классическом костюме, белой рубашке и с галстуком синего цвета.

Напомним, ранее король и королева устроили новогодний прием для иностранных дипломатов.

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