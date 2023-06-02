В цветочном платье и с красивым колье: королева Максима на свадьбе сына королевы Рании

Среди гостей на свадьбе кронпринца Хусейна и Раджвы Аль Саиф было много европейских монархов.

Королева Нидерландов Максима и ее муж король Виллем-Александр посетили королевскую свадьбу вчера в Аммане. На торжестве присутствовало 1700 гостей.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Associated Press

Королева Максима появилась на церемонии в голубом платье из органзы с широкими длинными рукавами и цветочным принтом и достаточно глубоким V-образным декольте от бренда Luisa Beccaria. Поясом королева подчеркнула талию, в руках держала сумку-клатч из ротанга от Kayu Design, а вот обувь за длиной платья рассмотреть не удалось.

Также Максима сделала красивую волнистую укладку, надела драгоценное колье из сапфиров на шею и сделала насыщенный макияж глаз. Также у нее в руках был синий веер.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

Король Виллем-Александр надел темный костюм, белую рубашку и светло-серый галстук.

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