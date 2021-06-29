В цветочном платье и с крокодиловым клатчем: Софи Уэссекская с мужем приехала в Шотландию

В цветочном платье и с крокодиловым клатчем: Софи Уэссекская с мужем приехала в Шотландию

Принц Эдвард и его супруга Софи находятся с визитом в Шотландии.

Королевская пара посетила гольф-клуб Forfar, чтобы отметить 150-летие клуба 28 июня 2021 года в Форфаре, Шотландия. На публике 56-летняя графиня Уэссекская Софи появилась в темно-синем платье в цветочный принт, коротком жакете и светло-серых замшевых туфлях на каблуках. В руках у Софи был синий клатч из змеиной кожи, на груди красовалось украшение с массивной брошкой, а в ушах были серьги-клипсы. К образу Софи подобрала голубую маску. Ее супруг принц Эдвард, граф Уэссекский был в килте.

Софи Уэссекская и принц Эдвард / Getty Images

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После того, как принц Гарри и его супруга Меган сложили с себя королевские полномочия в 2020 году, графи и графиня Софи стали больше появляться на публике и выполнять королевские обязанности чаще. В буквальном смысле они заняли место Сассексов. К тому ж, напомним, Софи Уэссекская всегда была любимой невесткой королевы Елизаветы II и принца Филиппа.

Софи Уэссекская / Getty Images

Кстати, монарх вчера также прибыла в Шотландию вместе со своим внуком принцем Уильямом. Она пробудет здесь неделю и будет посещать разные мероприятия.

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