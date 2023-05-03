В цветочном платье и с обновленным маникюром: кронпринцесса Виктория на церемонии

Будущая королева Швеции – кронпринцесса Виктория – посетила торжественную церемонию в Стокгольме.
Она вручила Мемориальную премию Астрид Линдгрен 2023 года американской писательнице Лори Холс Андерсон в Стокгольмском концертном зале.
Для выхода в свет Ее Высочество выбрала черно-белое платье с цветочным принтом от Toteme с короткими рукавами, к которому подобрала черные лаковые туфли Gianvito Rossi на высоких каблуках.
Принцесса наконец-то освежила свой "уставший" маникюр, надела несколько браслетов на запястья и очень красивые цветочные золотые серьги от Maria Nilsdotter. Волосы Виктория традиционно собрала в низкий пучок и сделала лаконичный макияж.
В прошлый свой выход кронпринцесса выбрала коралловый брючный костюм в клетку и шелковую блузку. В таком аутфите она приехала на Северный саммит по пищевым отходам в Стокгольме.
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