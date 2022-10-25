В цветочном платье и с осенним букетом: королева Матильда на рабочем мероприятии

Королева Бельгии Матильда посетила новое мероприятие, на котором появилась в очень красивом образе.

Королева Метильда посетила вместе с мужем королем Филиппом провинцию Валлонский Брабант. Там находится приемный центр Fedasil, спецификой которого является размещение несовершеннолетних беременных девочек и/или имеющих маленьких детей. Королевские особы встретились с жителями, персоналом и волонтерами в Риксенсарте.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

49-летняя бельгийская королева выглядела потрясающе в зеленом платье длины миди с цветочным принтом и поясом на талии. На плечи Матильда набросила бледно-розовое пальто, в тон которому подобрала туфли-лодочки с прозрачными вставками и сумку из крокодиловой кожи.

Королевская особа также надела красивые серьги в форме сердца, которые также идеально подходили под тон ее наряда. Сделала классическую укладку и легкий дневной макияж. А в руках у Матильды был букет осенних цветов.

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