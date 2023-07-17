В цветочном платье и с розовым клатчем: как выглядела принцесса Диана, когда ей было 30

Принесса Уэльская Диана очень много времени уделяла благотворительности и социальной работе.

В этот день, 17 июля 1991 года, принцесса посещала лондонскую больницу Миддлсекс, где навестила больного СПИДом. В тот жаркий день 30-летняя принцесса Диана была одета в цветочное платье с короткими рукавами, к которому подобрала малиновый клатч, тонкое жемчужное ожерелье и серьги-подвески из жемчуга. У принцессы была ее классическая укладка и макияж на лице. Также она сделала маникюр в тон своего наряда и дополнила лук несколькими золотыми браслетами и часами на запястье.

Напомним, недавно мы вспоминали, как трогательно принцесса Уэльская всегда поздравляла своего мужа принца Чарльза с победами на матчах с поло. Мы собрали для вас целую подборку снимков, как принцесса Диана целовала мужа Чарльза на этих играх.

Принцесса Диана / Фото: Associated Press

Ее пример теперь следует и Кейт, прицнесса Уэльская. Вот только поцелуи Кейт и Уильяма на публике носят более сдержанный характер.

Принц Чарльз и принцесса Диана на играх в поло / Фото: Getty Images

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