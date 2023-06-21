В цветочном платье и с розовым ободком: принцесса Беатрис в нежном образе появилась на Royal Ascot

Принцесса Беатрис приехала на мероприятие в цветочном платье от Beulah London с объемными рукавами, которое сочетала с сумкой Urban Outfitters и туфлями с темными носками и ремешком от Chanel.

Принцесса Беатрис / Фото: Associated Press

Волосы Беа были собраны в хвост, а на голове был ободок розового цвета с бантом от Juliette Millinery. Она сделала легкий макияж, акцентировав внимание лишь немного на ресницах, также у нее было несколько колец на пальцах и несколько золотых браслетов на запястьях, в том числе и ее любимый браслет в виде гвоздя от Cartier.

Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

Ее муж Эдоардо был во фраке, белой рубашке, бежевом жилете, с галстуком, подобранным в тон ободка супруги и в серых брюках, а обут в черные туфли-оксфорды. В руках у Эдо была шляпа-цилиндр.

Принцесса Беатрис с мужем Эдоардо / Фото: Getty Images

Напомним, вчера на Royal Ascot также появились король Чарльз и королева Камилла. Ее Величество надела особенную брошь и красивое кремовое платье-пальто.

Король Чарльз III и королева Камилла на Royal Ascot / Фото: Associated Press

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