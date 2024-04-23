В цветочном платье и с сумкой Saint Laurent: королева Рания очаровала публику новым образом

Король и королева Иордании появились на публичном мероприятии вместе.
Королева Рания опубликовала в своем блоге в Instagram фото их с королем Абдаллой II визита в город Мадаба. Королевская чета встретилась с местными жителями и показала, как тепло прошел этот прием.
Рания выглядела великолепно в бело-голубом макси-платье с цветочным принтом, к которому подобрала сумку Bottega Veneta темно-синего цвета, солнцезащитные очки Saint Laurent и надела серьги-висюльки в виде ромба.
Королева немного осветлила волосы и заколола их шпильками на висках, а также сделала натуральный дневной макияж. Ее супруг король Абдалла II был в темно-синем пиджаке, голубой рубашке и серых брюках.
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Недавно, иорданский королевский дворец поделился радостной новостью о том, что их старший сын кронпринц Хусейн и его жена принцесса Раджва объявили о том, что готовятся стать родителями. Первенец пары появится на свет этим летом.
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