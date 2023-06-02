В цветочном платье и с ярким маникюром: кронпринцесса Виктория на королевской свадьбе

Свадебная церемония королевской пары состоялась 1 июня в Аммане. Красочные фотографии с мероприятия мы вам уже показывали.

Кронпринцесса Виктория приехала на торжество в атласном макси-платье с цветочным принтом от бренда By Malina, в руках несла бледно-розовый клатч с металлическими деталями. А обута была в туфли-лодочки из лаковой кожи от Gianvito Rossi.

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / Фото: Associated Press

Принцесса сделала легкий макияж, собрала волосы в низкий пучок, надела серьги-висюльки и тонкую золотую цепочку на шею и сделала яркий маникюр. Ее муж кронпринц Даниэль был в темно-синем костюме, белой рубашке и с синим галстуком. Пара выглядела очень элегантно.

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль / Фото: Getty Images

Также на свадьбе присутствовала королева Максима и король Виллем-Александр. 52-летняя королева выглядела очень эффектно в цветочном струящемся платье.

Свадьба принца Хусейна и Раджвы Аль Саиф / Фото: Getty Images

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