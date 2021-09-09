В цветочном платье и с ярким маникюром: принцесса Евгения показала архивные фото во время беременности

В цветочном платье и с ярким маникюром: принцесса Евгения показала архивные фото во время беременности

Принцесса Йоркская Евгения показала подписчикам видео, которые было снято во время ее беременности.

Принцесса познакомила поклонников с ее последним проектом, над которым она работала, когда была беременна своим сыном Августом.

На своей странице в Instagram Ее Высочество опубликовала серию невиданных ранее фотографий, которые были сделаны во время посещения галереи Queens.

"Мне посчастливилось записать эпизод Sky Arts в Букингемском дворце в галерее Queens, в котором рассказывается о великолепной выставке "Шедевры Букингемского дворца", которая будет открыта до 13 февраля 2022 года. Я рассказала @katebryan_art все о том, что для меня значат искусство и эти работы в частности", - написала принцесса.

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Выставка призвана объединить некоторые из самых важных картин Королевской коллекции, обычно выставляемые на всеобщее обозрение во время ежегодного летнего открытия дворца.

На Евгении в этот день было платье в принт от Ted Baker, стоимостью 100 фунтов стерлингов, оно отлично скрывало беременный живот принцессы. Также Евгения была в защитной маске и с красным маникюром.

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