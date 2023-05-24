В цветочном платье и с ярким маникюром: принцесса София с мужем посетила церемонию

Шведские принц и принцесса вместе появились на светском мероприятии.
Принц Карл Филипп и его супруга принцесса София посетили церемонию Polar Music Prize в Стокгольме, которая прошла вчера вечером.
Ее Высочество надела сшитое на заказ белое платье в крупный цветочный принт с кружевной вставкой на подоле и длинными рукавами от byTiMo. Образ свой София дополнила бежевой сумкой из кожи крокодила от ANINE BING и красивыми серьгами-висюльками от Caroline Svedbom.
Принцесса сделала красивый вечерний макияж с акцентом на пышные ресницы и уложила волосы волнами. Также у нее был красный маникюр, а на пальце сверкало кольцо с тремя цветными камнями.
Принц Карл Филипп был в черном смокинге, белой рубашке и с черным галстуком-бабочкой. Пара выглядела весьма гармонично.
Также церемонию посетила наследная принцесса Виктория. Для выхода в свет она выбрала пышное желтое многоярусное платье с плиссировкой и обнаженным плечом и черные туфли-лодочки на каблуках.
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