В цветочном платье и серьгах Сarolina Herrera: королева Матильда сходила в оперу

На днях Ее Величество вместе с мэром Льежа Вилли Демейером посетили представление "Травиаты" Джузеппе Верди в Королевской опере Валлонии.

Матильда надела в этот раз платье от своего любимого бренда Natan Couture с объемными рукавами и в крупный цветочный принт. В руках она держала светлый клатч небольшого размера, была обута в туфли-лодочки на каблуках, на запястье у королевы был ее любимый золотой браслет и часы, а в ушах цветочные серьги от Сarolina Herrera.

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Недавно мы видели королеву Максиму во время визита во Фламандский институт моря (VLIZ) в Остенде, где Матильда появилась в синем жакете и белых брюках-кльош, которые сочетала с кроссовками на платформе.

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