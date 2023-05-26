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В цветочном платье и со свежим маникюром: красивая принцесса Беатрис сходила на ужин

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
340
Время на прочтение
1 мин
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В цветочном платье и со свежим маникюром: красивая принцесса Беатрис сходила на ужин

Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

Принцесса Йоркская Беатрис посетила светское мероприятие в Лондоне.

Пока ее младшая сестра принцесса Евгения готовится во второй раз стать мамой, Беатрис побывала на ужине в честь открытия The Hill House Home UK в Национальной галерее в британской столице.

Приехала на мероприятие принцесса в белом платье миди в цветочный принт от Hill House с белым поясом на талии, дополнив наряд твидовым белым жакетом от alice + olivia, лаковыми туфлями-лодочками бежевого оттенка и браслетом-гвоздем от Cartier.

У принцессы был красивый свежий маникюр, волосы распущены, а на лице легкий дневной макияж, подчеркивающий ее выразительные глаза. Выглядела королевская особа восхитительно.

Принцесса Беатрис / © Getty Images
Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мама Беатрис - Сара Йоркская рассекретила, как в семье называют ее младшую внучку - дочь принцессы Беатрис. А скоро Сара станет бабушкой уже в третий раз.

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Дата публикации
Просмотры
340
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