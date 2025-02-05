В цветочном платье и туфлях с жемчужинами: герцогиня Софи на мероприятии в Непале

Во время визита в Непал герцогиня Эдинбургская Софи сосредоточилась на своих ключевых делах, уделив особое внимание вопросам охраны материнства, поддержки жертв сексуального насилия, защиты прав женщин и здоровья глаз.

Софи посетила родильное отделение больницы Бхактапур, где навещала матерей и их новорожденных. Затем герцогиня посетила организацию Maiti Nepal, которая занимается поддержкой жертв торговли людьми, сексуальной эксплуатации и гендерного насилия.

Ее Высочество также запечатлели в отеле Dwarika’s за частным обедом Софи встретилась с выдающимися непальскими женщинами и активистками, которые представляют изолированные сообщества и отстаивают права женщин и девочек.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

В этот раз на Софи было черное макси-платье с цветочным принтом и белый платок на плечах, в руках она держала красный кожаный клатч-конверт, а обута была в те же туфли из лаковой кожи нюдового цвета от Jimmy Choo, украшенные жемчужинами. Волосы она распустила, надела серьги-полукольца и подвеску на шею.

Визит Софи и ее мужа принца Эдварда в Непал будет длиться шесть дней, так что увидим еще не один выход герцогини.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Читайте также: