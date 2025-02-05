В цветочном платье и туфлях с жемчужинами: герцогиня Софи на мероприятии в Непале

Во время визита в Непал герцогиня Эдинбургская Софи сосредоточилась на своих ключевых делах, уделив особое внимание вопросам охраны материнства, поддержки жертв сексуального насилия, защиты прав женщин и здоровья глаз.
Софи посетила родильное отделение больницы Бхактапур, где навещала матерей и их новорожденных. Затем герцогиня посетила организацию Maiti Nepal, которая занимается поддержкой жертв торговли людьми, сексуальной эксплуатации и гендерного насилия.
Ее Высочество также запечатлели в отеле Dwarika’s за частным обедом Софи встретилась с выдающимися непальскими женщинами и активистками, которые представляют изолированные сообщества и отстаивают права женщин и девочек.
В этот раз на Софи было черное макси-платье с цветочным принтом и белый платок на плечах, в руках она держала красный кожаный клатч-конверт, а обута была в те же туфли из лаковой кожи нюдового цвета от Jimmy Choo, украшенные жемчужинами. Волосы она распустила, надела серьги-полукольца и подвеску на шею.
Визит Софи и ее мужа принца Эдварда в Непал будет длиться шесть дней, так что увидим еще не один выход герцогини.
Читайте также:
- В кружевном платье и украшениях Chopard: герцогиня Софи посетила прием
- Любимая модель клатча королевских особ: его носят Кейт, Софи и принцессы Йоркские
- Служебный роман: история любви герцогини Софи и принца Эдварда