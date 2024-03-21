В цветочном платье и васильковом пальто: красивая герцогиня Софи была запечатлена в больнице

Она посетила отделение педиатрической неврологии детской больницы Лидса, где встретилась с главой больницы профессором Филом Вудом, заведующей сестринским отделением Лорой Уилан и заведующей отделением Джули Купер.

59-летняя герцогиня Эдинбургская была в этот день снова в платье с цветочным принтом из коллекции Suzannah London. Наряд был с неглубоким V-образным декольте и маленькими пуговицами на груди. К наряду герцогиня подобрала пальто василькового цвета, замшевые туфли в тон от Prada и клатч из змеиной кожи от Sophie Habsburg.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

На шее у герцогини Эдинбургской была тонкая подвеска, а в ушах красовались лаконичные цветочные серьги с голубыми камнями. Волосы она собрала в низкий пучок и сделала натуральный макияж.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Напомним, несколько дней назад герцогиня Софи вместе с королевской принцессой Анной организовали прием в Букингемском дворце от имени короля Чарльза III. Там Софи появилась в цветочном платье от Mary Katrantzou.

Принцесса Анна и герцогиня Софи / Фото: Getty Images

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