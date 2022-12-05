В цветочном платье и за руку с мужем: Джилл Байден на церемонии в Белом доме

Джо и Джилл Байден посетили прием в честь лауреатов Кеннеди-центра 2022 года в Белом доме, в Вашингтоне.

Джо и Джилл шли вдоль светящихся зеленых елок, держась за руки, на прием. Красавица Джилл была в вечернем платье с крупным цветочным принтом от бренда Monique Lhuillier и обута в синие туфли-лодочки на каблуках. А в руках у нее был клатч Tyler Ellis.

Джо и Джилл Байден / Фото: Getty Images

Первая леди США сделала укладку и насыщенный вечерний макияж, надела несколько подвесок на шею и сделала французский маникюр. Президент Байден был в черном костюме, под который надел белую рубашку и черный галстук-бабочку.

Церемонию вручения престижной награды также посетили Джордж и Амаль Клуни. Амаль блистала на красной дорожке в роскошном платье от Valentino с опущенной линией плеча.

Джо и Джилл Байден / Фото: Getty Images

Отметим, премия Центра Кеннеди вручается ежегодно с 1978 года лицам за их вклад в развитие американской культуры. Вручают награды в присутствии президента США.

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