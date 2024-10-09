В цветочном платье и жакете: беременная принцесса Беатрис сходила на обед в Лондоне

Беатрис запечатлели во время обеда "Искусство желаний" в Королевской академии художеств во вторник. Она надела черное платье с цветочным принтом, украшенное розами, и темно-синий жакет, украшенный золотыми пуговицами.

Фотографиями с мероприятия поделилось издание Daily Mail.

Цель обеда — "объединить представителей мира искусства и моды для сбора средств для Make-A-Wish UK и начала недели Frieze".

Напомним, на прошлой неделе было объявлено, что Беатрис ждет второго ребенка от Эдоардо Мапелли-Моцци, с которым уже воспитывает трехлетнюю дочь Сиенну.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Instagram британской королевской семьи

Ранее на неделе принцесса Йоркская появилась на вечеринке, устроенной в четверг в любимом знаменитостями ресторане Chiltern Firehouse в Лондоне в честь 10-летнего юбилея ресторана. Это было первое появление Беатрис на публике после новости о ее беременности. Известно, что второй ребенок супругов должен появиться на свет в начале 2025 года.

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