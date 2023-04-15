В цветочном платье и жакете: кронпринцесса Мэри на важном мероприятии в Копенгагене

Политические и научные лидеры встретились в Центре Белла, чтобы противостоять глобальному кризису устойчивости к противомикробным препаратам. Это одна из главных глобальных угроз здоровью человечества, ежегодно уносящая более 1,27 миллиона жизней. Это влияет на людей, животных, сельскохозяйственные культуры и окружающую среду.

Кронпринцесса Мэри / Фото: Getty Images

В 2016 году Всемирный банк подсчитал, что к 2050 году резистентность к противомикробным препаратам (антибиотикам) может привести к тому, что еще 28 миллионов человек будут жить в бедности, сокращение мирового производства животноводства на 7,5%, сокращение мирового экспорта на 3,8% и 1 трлн долларов США в дополнительные расходы на здравоохранение.

Кронпринцесса была одета в цветочное платье миди от ROTATE с тонким ремешком на талии, черный жакет от HELMUT LANG и обута в замшевые туфли-лодочки на каблуках от Jimmy Choo.

Мэри сделала красивую укладку, макияж, надела миниатюрную золотую цепочку с подвеской на шее и серьги-висюльки. Маникюр кронпринцесса сделала в тон цветам на ее платье.

Кронпринцесса Мэри / Фото: Getty Images

Напомним, датский королевский дворец уже подтвердил, что кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик будут присутствовать на коронации короля Чарльза III 6 мая.

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