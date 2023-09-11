В цветочном платье и жакете: принцесса Анна вместе с Уэльскими посетила запись подкаста

Королевская принцесса Анна приняла участие в записи подкаста, соведущим которого выступает ее зять – Майк Тиндалл. Муж ее дочери Зары.

73-летняя принцесса Анна присуствовала на записи подкаста, который проходил в Зеленой гостиной Виндзорского замка 6 сентября, в компании принца и принцессы Уэльских. В подкасте "Хороший, плохой и регби" обсуждали сегодняшнее состояние спорта и, в частности, регби. Подробнее о записи подкаста мы рассказывали ранее.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Королевская принцесса приехала на запись в белом платье-рубашке в цветочный принт, поверх которого надела короткий черный жакет. На шее у принцессы было золотое колье, в ушах миниатюрные золотые серьги, а на груди пришпилена крупная брошка. Также Анна надела часы на коричневом кожаном ремешке.

Ее волосы были собраны в традиционную укладку, а в макияжа она лишь слегка подчеркнула губы блеском.

Принц и принцесса Уэльские появились в программе "Хороший, плохой и регби" Майка Тиндалла вместе с принцессой Анной / Фото: Getty Images

Напомним, на днях мы вспоминали, как принцесса Анна приезжала на конные соревнования в Киев.

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