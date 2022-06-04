В цветочном платье и жемчужных украшениях: королева Елизавета II провела видеозвонок

В цветочном платье и жемчужных украшениях: королева Елизавета II провела видеозвонок

В Сети появилась фотография Ее Величества во время онлайн-разговора с лауреатами премии.

Букингемский дворец опубликовал фотографию, на которой королева Елизавета II запечатлена во время видеозвонка с лауреатами премии "Австралийский год". Он состоялся накануне платинового юбилейного Ее Величества.

Королева выглядела великолепно. На ней было яркое платье с цветочным принтом.

Королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Свой аутфит Елизавета II дополнила жемчужными серьгами и ожерельем. На лице Ее Величества были оптические очки. Губы она накрасила розовой помадой.

Королева была улыбчива и имела хорошее настроение.

Напомним, в Лондоне, в соборе Святого Павла, состоялась торжественная служба в честь платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. На мероприятие прибыли все члены королевской семьи и политические деятели.

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