В цветочном платье на кабриолете: как принцесса Маргарет отдыхала в Италии

Принцесса Маргарет очень любила путешествовать и много где бывала.

В этот день, 29 апреля 1949 года, Ее высочество была запечатлена фотографами со своей фрейлиной - леди Мэри Харви - на острове Капри.

Младшая сестра королевы Елизаветы II в тот день покидала отель, в котором останавливалась во время четырехнедельного отпуска в Италии.

19-летняя принцесса одета в хлопковое платье c цветочным принтом, в руках она держит платок и шляпу. У Маргарет красиво уложены волосы, на лице - солнцезащитные очки, на ногтях - маникюр, а на запястье - браслет или часы. Вместе с фрейлиной Маргарет ехала в кабриолете, а их окружила толпа людей.

Принцесса Маргарет II / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы показывали фото, как принцесса Маргарет отдыхала на острове Мюстик. Но это было уже в ее зрелом возрасте.

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