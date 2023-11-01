В цветочном платье на красной дорожке: кронпринцесса Метте-Марит на светской церемонии

Наследный принц Норвегии Хокон вместе с супругой посетил светскую церемонию в Осло.

Коронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит присутствовали на церемонии вручения премий Северного совета в Оперном театре Осло. Королевскую пару запечатлели на красной дорожке державшимися за руки.

Метте-Марит в этот раз надела черное платье макси с цветочным принтом от Bytimo, сочетав его с черным коротким пальто и маленьким светлым клатчем.

Принцесса дополнила свой образ серьгами-висюльками с цветными камнями, сделала легкий макияж и уложила волосы, немного накрутив их локонами.

Кронпринцесса Метте-Марит и кронпринц Хокон / Фото: Getty Images

Супруг Метте-Марит был в темно-синем пальто, белой рубашке, черных брюках и в красном галстуке с принтом, а обут в черные туфли на шнурках.

Принцесса редко появляется на публичных мероприятиях. В прошлый раз мы видели ее еще летом, тогда Метте-Марит посетила детский центр в Осло.

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