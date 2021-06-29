В цветочном платье от Oscar de la Renta: Джилл Байден в эффектном образе украсила обложку глянца

В цветочном платье от Oscar de la Renta: Джилл Байден в эффектном образе украсила обложку глянца

70-летняя Джилл Байден впервые в качестве первой леди появилась на обложке Vogue.

Джилл Байден украсила обложку августского номера американского журнала Vogue. Снимки из фотосета опубликовали на официальной странице журнала в Instagram.

На обложке Джилл предстала в элегантном темно-синем платье с цветочным принтом от бренда Oscar de la Renta. Аутфит первая леди дополнила аккуратной укладкой, нежным макияжем и украшениями Tiffany & Co. Позировала жена президента на балконе Белого дома на фоне монумента Джорджу Вашингтону.

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Автором фотосессии стала знаменитый фотограф Энни Лейбовиц.

На одном из фото, сделанном внутреннем дворике Белого дома, Джилл запечатлена в объятиях супруга – Джо Байдена. Одета она в травяной свитер, плиссированную юбку миди от Michael Kors и туфли на шпильках. На Джо был черный костюм, белая рубашка и темный галстук.

Еще первую леди сфотографировали за работой. Она сидела за ноутбуком в белой блузке и замшевой коричневой юбке Ralph Lauren.

В интервью для глянца, которое брал журналист и редактор Джонатан ван Метер, госпожа Байден сказала: "Во время кампании я чувствовала столько беспокойства от людей, они были напуганы. А я сейчас, когда я езжу по стране, мне кажется, что люди снова могут дышать".

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Стильные образы первой леди США Джилл Байден (47 фото)

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