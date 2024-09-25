В цветочном платье-рубашке и лодочках: королева Матильда прогулялась по Нью-Йорку

Королева Бельгии Матильда сейчас находится с визитом в Нью-Йорке.
Вместе с Постоянным представителем Бельгии при Организации Объединенных Наций Филиппом Криделька королева была запечатлена по пути на 79-ю сессию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.
Матильда облачилась в этот день в светлое платье-миди из хлопка и поплина с цветочным принтом и поясом от Erdem, на плечи набросила пудровый платок, талию подчеркнула тонким поясом и обула туфли-лодочки на каблуках в тон которым подобрала маленький атласный клатч.
Королева сделала свою фирменную укладку, легкий макияж, надела серьги-висюльки с камнями и несколько золотых браслетов на запястье, а также часы и свое помолвочное кольцо с сапфиром.
Также в Нью-Йорке королева Матильда встретилась с принцем Гарри. Они оба посетили ужин высокого уровня на тему "Насилие в отношении детей и его влияние на психическое здоровье", организованном Всемирной организацией здравоохранения в Нью-Йорке.
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