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В цветочном платье с декольте: очаровательный образ Людмилы Барбир

Дата публикации
Просмотры
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В цветочном платье с декольте: очаровательный образ Людмилы Барбир

Люмила Барбир / Фото: Instagram Людмилы Барбир

Телеведущая продемонстрировала красивый аутфит в наряде с принтом.

Людмила Барбир порадовала фолловеров новой фотографией, на которой она продемонстрировала новый красивый образ.

Ведущая предстала в синем платье с цветочным принтом и пикантным декольте.

Люмила Барбир / © Instagram Людмилы Барбир
Люмила Барбир / Фото: Instagram Людмилы Барбир

Аутфит Барбир дополнила прической с локонами и нежным макияжем. Позировала она в студии "Сніданку з 1+1".

Напомним, цветочные наряды обожает первая леди США Джилл Байден. Недавно она вышла в свет в розовом платье миди с цветочным принтом, скомбинированным с бежевыми слингбэками на шпильках.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

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Дата публикации
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