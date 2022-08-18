В цветочном платье с декольте: очаровательный образ Людмилы Барбир

Телеведущая продемонстрировала красивый аутфит в наряде с принтом.

Людмила Барбир порадовала фолловеров новой фотографией, на которой она продемонстрировала новый красивый образ.

Ведущая предстала в синем платье с цветочным принтом и пикантным декольте.

Люмила Барбир / Фото: Instagram Людмилы Барбир

Аутфит Барбир дополнила прической с локонами и нежным макияжем. Позировала она в студии "Сніданку з 1+1".

Напомним, цветочные наряды обожает первая леди США Джилл Байден. Недавно она вышла в свет в розовом платье миди с цветочным принтом, скомбинированным с бежевыми слингбэками на шпильках.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

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