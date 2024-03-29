В цветочном платье с пикантным декольте: первая леди Бразилии в красивом образе встретила Эммануэля Макрона

Розангела да Силва в красивом наряде продемонстрировала женственный аутфит.

Президент Франции Эммануэль Макрон с официальным визитом приехал в Бразилию. Во дворце Планальто его встретили президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва с супругой Розангели да Силвой.

Розангела да Силва и Эммануэль Макрон / Фото: Associated Press

Макрон вручил первой леди французское отличие – Орден Почетного легиона. Он прикрепил знак отличия к лацкану жакета Розангели, поцеловал ей руку, любезно обнял и они поцеловались.

Розангела да Силва и Эммануэль Макрон / Фото: Associated Press

Розангела да Силва и Эммануэль Макрон / Фото: Associated Press

Первая леди Бразилии в этот день выглядела прекрасно в нежном женственном образе. Она была одета в лавандовое обтягивающее платье миди с цветным цветочным принтом, воротником-стойкой, пикантным декольте с пуговицами и разрезом сзади.

Розангела да Силва и Эммануэль Макрон / Фото: Associated Press

Сверху она надела элегантный белый жакет с одной пуговицей.

Розангела да Силва и Эммануэль Макрон / Фото: Associated Press

Розангели сделала аккуратную укладку, макияж в нежных оттенках и маникюр в темно-баклажановом оттенке.

Розангела да Силва и Эммануэль Макрон / Фото: Associated Press

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