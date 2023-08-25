В цветочном платье с рюшами и питоновых сандалиях: японская принцесса Айко в объективах папарацци

Фотографы запечатлели, как японский император Нарухито, его жена императрица Масако и их дочь – принцесса Айко гуляли по императорской вилле Насу.

Принцесса Айко выглядела мило. На ней было зеленое платье миди в цветочный принт с рюшами, которое она скомбинировала бежевыми сандалями из питоновой кожи.

Император Нарухито, императрица Масако и принцесса Айко / Фото: Getty Images

Свой образ она дополнила молочной сумкой с коричневой каймой, аккуратной укладкой, белой защитной маской и лаконичными серьгами.

Императрица Масако надела черный жакет, белый топ и белые брюки-клеш. Обута она была в белые туфли с черными носками. Аутфит Масако завершила комплектом украшений с камнями.

Император Нарухито, императрица Масако и принцесса Айко / Фото: Getty Images

Император Нарухито выбрал для своего выхода голубую рубашку в полоску с короткими рукавами, черные брюки и туфли.

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