В цветочном платье с рюшами: кандидат в президенты США продемонстрировала стройную фигуру на митинге

Никки Хейли выбрала для своего выхода наряд с флористическим мотивом.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший посол в ООН Никки Хейли выступила на очередном митинге в Нью-Хэмпшире в рамках своей предвыборной кампании.

На сцене она появилась в синем жаккардовом цветочном платье миди с рюшами на рукавах длины три четверти. В этом наряде политик выглядела стройно и красиво.

Никки Хейли / Фото: Associated Press

Аутфит Никки дополнила черными туфлями на шпильках.

Никки Хейли / Фото: Associated Press

Хейли сделала аккуратную укладку, макияж с акцентом на глазах, которые подчеркнула черным карандашом, украсила шею серебряной цепочкой с подвеской, а руки – браслетами и кольцами.

Никки Хейли / Фото: Associated Press

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