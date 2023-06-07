В цветочном платье василькового цвета: принцесса Како посетила фестиваль

Принцесса Японии выбрала для своего культурного выхода нежный аутфит.

Японская принцесса Како посетила состоявшийся в Токио Вьетнамский фестиваль. Для этого события она выбрала нежный образ.

На принцессе было платье с цветочными аппликациями василькового цвета. Талию подчеркнула васильковая атласная полоска.

Принцесса Како / Фото: Getty Images

Образ Како дополнила аккуратной прической, легким макияжем с черными стрелками, жемчужными серьгами-пусетами, ожерельем с жемчугом и серебряным браслетом. В руках принцесса держала белый клатч.

Напомним, принцесса Како приняла участие в церемонии высадки деревьев в саду Кайракуэн в Мито. Для торжественного выхода надела синий кардиган, джемпер в тон и длинную максиюбку плиссе, прекрасно гармонировавшую с ее образом.

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