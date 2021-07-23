В цветочном жакете: 81-летняя Нэнси Пелоси продемонстрировала эффектный лук

Спикер палаты представителей США всегда обворожительно выглядит.

81-летняя Нэнси Пелоси была запечатлена на работе, когда покидала свой кабинет после встречи с членами специального комитета палаты представителей в Вашингтоне.

Нэнси Пелоси / Associated Press

В этот день на Нэнси был синий короткий жакет с цветочным принтом, под ним был топ, и также она была в брюках. В ушах у политика были массивные серьги-клипсы в виде лепестков, на лице аккуратный макияж с акцентом на губы, а волосы – аккуратно уложены.

Нэнси Пелоси / Associated Press

Костюмы госпожа Пелоси очень любит и в прошлый раз блистала на пресс-конференции в банановом костюме, к которому надела белый топ и массивное ожерелье из желтых бусин, которые были чуть темнее по тону ее основного наряда, но прекрасно гармонировали с образом.

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