В цветочном жакете и юбке-плиссе: сестра королевы - принцесса Александра - на приеме в Виндзоре

На днях в Виндзорском замке состоялся торжественный прием.
На приеме по случаю вручения награды Queen's Awards for Enterprise в Виндзоре появилась двоюродная сестра королевы Елизаветы II – принцесса Александра.
84-летняя Александра Кентская прекрасно выглядела в коротком жакете с красной и золотой вышивкой и плиссированной гранатово-красной юбке, в тон которой были подобраны туфли из кожи питона и сумка на короткой ручке.
Принцесса сделала себе укладку, надела жемчужное колье с брошкой и серьги из жемчуга, а также сделала макияж глаз голубыми тенями. Достопочтенная леди Огилви улыбалась и пребывала в отличном настроении.
На этом же приеме появилась и графиня Уэссекская Софи. Она появилась там в очень красивом черном платье с вырезом "лодочка" (кстати, это был любимый фасон платьев Меган Маркл, когда она жила с Гарри в Великобритании), с распущенными волосами, серьгами-кольцами в ушах и золотой брошью с маком. Также несколько брошек-маков были на клатче графини.
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