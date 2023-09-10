В цветочной блузке и макси-юбке: княгиня Шарлин появилась на публике с семьей

Вопреки слухам о том, что княгиня Шарлин не живет в княжеском дворце в Монако вместе со своим мужем Альбером II и детьми – принцем Жаком и принцессой Габриэллой – она появляется с ними на публичных мероприятиях. Говорят, у пары есть определенные договоренности на этот счет, и Шарлин неуклонно их соблюдает.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II с детьми / Фото: Getty Images

9 сентября Шарлин, Альбер II и двое их детей присутствовали на традиционном пикнике Монако. Княгиня появилась на публике в черной рубашке с цветочным принтом, вышивкой на подоле и поясом, подчеркивающим талию, а также надела черную макси-юбку и обула балетки. На ее шее была массивная золотая цепь с несколькими подвесками, а в ушах золотые серьги. Макияж на лице был минималистичным, а волосы уложены в прическу. В руках она несла букет цветов.

Принц Жак и принцесса Габриэлла / Фото: Getty Images

8-летние близнецы – принц Жак и принцесса Габриэлла – были в белых нарядах. Жак в рубашке и бежевых брюках, а обут в коричневые кожаные туфли. А его сестра надела белое платье и босоножки. Принцесса также держала в руках букет цветов.

Принц Жак и принцесса Габриэлла / Фото: Getty Images

Князь был в синем пиджаке в клетку, белой рубашке и светло-серых брюках.

Княгиня Шарлин / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы вспоминали, как выглядели прически княгини Шарлин в разные годы.

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