В цветочной блузке и в замшевых туфлях: первый министр Шотландии сыграла в настольный теннис

В цветочной блузке и в замшевых туфлях: первый министр Шотландии сыграла в настольный теннис

Никола Стерджен побывала в общественном центре, где с удовольствием приняла участие в разных активностях.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен посетила общественный клуб Bluevale в Глазго где встретилась с персоналом и детьми.

Политик не только просто пообщалась, но и с большим удовольствием приняла участие в спортивных активностях. Она играла с детьми в игры. Больше всего Николе понравилось играть в настольный теннис.

Никола Стерджен / Getty Images

Одета министр была, конечно, не по спортивному. Но это не помешало ей быть активной. Стерджен сочетала темно-синий брючный костюм с желтой блузкой с синим цветочным принтом.

Наряд политик дополнила замшевыми темно-синими туфлями. На лице у нее была синяя маска.

Никола Стерджен / Getty Images

Аутфит она дополнила аккуратной укладкой, легким макияжем с черными стрелками на веках и серьгами-гвоздиками.

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