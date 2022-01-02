В цветочной маске и лимонном топе с V-образным декольте: эффектный образ спикера палаты представителей США

81-летняя Нэнси Пелоси встретилась с прессой в стильном аутфите.
Предлагаем вспомнить последнее появление на публике спикера палаты представителей США – Нэнси Пелоси – в прошедшем 2021 году, ведь ее выход был, как всегда, эффектным.
Политик встретилась в Капитолии с журналистами, чтобы рассказать о будущем законопроекте о социальных и экологических расходах президента США Джо Байдена.
Перед прессой Нэнси предстала в темно-синем приталенном жакете и лимонном топе с V-образным декольте. К лацкану жакета она прикрепила золотую брошь.
На лице у Пелоси была дизайнерская синяя маска с цветочным принтом. Волосы она аккуратно уложила и сделала макияж с вишневой помадой. Уши спикер украсила крупными жемчужными серьгами.
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