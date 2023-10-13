В цветочной юбке и гольфе с бантом: пресс-секретарь Байдена в романтическом образе пришла на работу

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер продемонстрировала на очередном брифинге в Вашингтоне красивый романтический аутфит, который ей очень идет.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Она была одета в голубой гольф в рубчик с большим бантом на плече и темно-синюю юбку миди с цветочным принтом. Обута Карин была в черные замшевые туфли на шпильках.

Карин Жан-Пьер / Фото: Getty Images

Свой образ пресс-секретарь дополнила фирменными кудрями и макияжем с персиковыми тенями. Уши она украсила элегантными серьгами с жемчугом, руки – серебряным браслетом и золотыми часами, и завершила лук молочным маникюром.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, в прошлый раз Карин Жан-Пьер выступила перед журналистами в белом костюме и в серьгах-кольцах.

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