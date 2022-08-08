В цветочной юбке и топе с V-образным декольте: эффектный лук пресс-секретаря Байдена

Пресс-секретарь Джо Байдена – Карин Жан-Пьер – выступила на очередном брифинге в Белом доме. Там она показала новый эффектный образ.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Жан-Пьер надела белый топ с V-образным декольте и короткими рукавами с воланами и перфорацией. Верх она скомбинировала с белой атласной юбкой-карандашом с цветочным принтом длины миди.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Наряд Карин дополнила лакированными бежевыми туфлями и любимыми украшениями – серьгами-гвоздями и маленьким кулоном на изящной цепочке.

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, в прошлый раз пресс-секретарь подчеркнула стройную фигуру вишневым платьем-футляром с короткими рукавами.

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