В цветочной юбке и топе с V-образным декольте: эффектный лук пресс-секретаря Байдена

Карин Жан-Пьер продемонстрировала перед журналистами обновку.
Пресс-секретарь Джо Байдена – Карин Жан-Пьер – выступила на очередном брифинге в Белом доме. Там она показала новый эффектный образ.
Жан-Пьер надела белый топ с V-образным декольте и короткими рукавами с воланами и перфорацией. Верх она скомбинировала с белой атласной юбкой-карандашом с цветочным принтом длины миди.
Наряд Карин дополнила лакированными бежевыми туфлями и любимыми украшениями – серьгами-гвоздями и маленьким кулоном на изящной цепочке.
Напомним, в прошлый раз пресс-секретарь подчеркнула стройную фигуру вишневым платьем-футляром с короткими рукавами.
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