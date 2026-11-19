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В деловом черно-белом луке: королева Летиция появилась на важной конференции в Мадриде
Королева Летиция председательствовала на ежегодном собрании Фонда микрофинансирования BBVA, проходившем под названием «Следующая сцена: от измерения к результату».
Мероприятие было посвящено анализу того, как данные и исследования могут помочь выявлять ситуации уязвимости и улучшать жизнь людей, прежде чем станет слишком поздно.
В своем выступлении королева подчеркнула необходимость выйти за рамки статистики, чтобы понять различные аспекты бедности и найти решения, которые позволят тем, кому удалось вырваться из нее, избежать возвращения в нее.
«Мы знаем, что бедность многогранна, что измерить ее — одно, а извлечь из данных знания — совсем другое, что иногда людям удается вырваться из бедности, но уязвимость часто сохраняется», — заявила королева Летиция в начале своей речи.
Королева также подчеркнула важность таких факторов, как продолжительность жизни и образование, и необходимость интерпретировать информацию в более широкой перспективе.
Для своего появления во дворце маркиза Саламанки в Мадриде королева выбрала полностью черный ансамбль. На ней были черные брюки прямого кроя в сочетании с жилетом в тон, отличающимся простой застежкой на пуговицах, а под ним белая рубашка.
Черные лакированные туфли на устойчивом невысоком блочном каблуке прекрасно дополняли образ. Также королева надела лаконичные серьги-подвески с жемчужинами, ее любимое золотое кольцо Coreterno на указательном пальце левой руки, а темные волосы ее были уложены мягкими волнами. Макияж Ее Величество сделала в любимых пудрово-розовых оттенках.
Напомним, недавно мы сравнивали образы в брючных костюмах принцессы Уэльской и королевы Летиции. Они обе появились на мероприятиях в похожих луках.