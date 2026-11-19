Королева Летиция / © Getty Images

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Мероприятие было посвящено анализу того, как данные и исследования могут помочь выявлять ситуации уязвимости и улучшать жизнь людей, прежде чем станет слишком поздно.

В своем выступлении королева подчеркнула необходимость выйти за рамки статистики, чтобы понять различные аспекты бедности и найти решения, которые позволят тем, кому удалось вырваться из нее, избежать возвращения в нее.

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Королева Летиция / © Getty Images

«Мы знаем, что бедность многогранна, что измерить ее — одно, а извлечь из данных знания — совсем другое, что иногда людям удается вырваться из бедности, но уязвимость часто сохраняется», — заявила королева Летиция в начале своей речи.

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Королева также подчеркнула важность таких факторов, как продолжительность жизни и образование, и необходимость интерпретировать информацию в более широкой перспективе.

Для своего появления во дворце маркиза Саламанки в Мадриде королева выбрала полностью черный ансамбль. На ней были черные брюки прямого кроя в сочетании с жилетом в тон, отличающимся простой застежкой на пуговицах, а под ним белая рубашка.

Черные лакированные туфли на устойчивом невысоком блочном каблуке прекрасно дополняли образ. Также королева надела лаконичные серьги-подвески с жемчужинами, ее любимое золотое кольцо Coreterno на указательном пальце левой руки, а темные волосы ее были уложены мягкими волнами. Макияж Ее Величество сделала в любимых пудрово-розовых оттенках.

Королева Летиция / © Getty Images

Напомним, недавно мы сравнивали образы в брючных костюмах принцессы Уэльской и королевы Летиции. Они обе появились на мероприятиях в похожих луках.

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