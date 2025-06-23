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В деловом костюме: элегантная принцесса Ингрид Александра сопровождала отца на встрече с президентом Макроном
Наследный принц Норвегии Хокон и его дочь принцесса Ингрид Александра прибыли на прием президента Франции Макрона в Национальный музей в Осло.
Эммануэль Макрон посетит Королевство Норвегия 23 и 24 июня 2025 года, это первый визит главы французского государства в Норвегию с 1984 года.
Визит подчеркнет постоянную приверженность Франции Северному и Арктическому региону, особенно в плане безопасности. Поездка также предоставит возможность подтвердить позицию Европы по конфликтам в Украине и на Ближнем и Среднем Востоке.
Принцесса Ингрид Александра впервые сопровождает своего отца — будущего короля — на мероприятии столь высокого уровня. Девушка появилась на встрече в темно-синем брючном костюме, молочной блузке и в руках держала синий клатч. Она собрала волосы в высокий хвост и сделала макияж, а в ушах у нее были золотые серьги-кольца.
Кронпринц Хокон также был одет в синий классический костюм.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня встретился с королем Чарльзом III в Виндзоре.