В деловом костюме: элегантная принцесса Ингрид Александра сопровождала отца на встрече с президентом Макроном

Кронпринц Хокон и принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

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Эммануэль Макрон посетит Королевство Норвегия 23 и 24 июня 2025 года, это первый визит главы французского государства в Норвегию с 1984 года.

Визит подчеркнет постоянную приверженность Франции Северному и Арктическому региону, особенно в плане безопасности. Поездка также предоставит возможность подтвердить позицию Европы по конфликтам в Украине и на Ближнем и Среднем Востоке.

Кронпринц Хокон и принцесса Ингрид Александра и президент Франции Эммануэль Макрон / © Getty Images

Принцесса Ингрид Александра впервые сопровождает своего отца — будущего короля — на мероприятии столь высокого уровня. Девушка появилась на встрече в темно-синем брючном костюме, молочной блузке и в руках держала синий клатч. Она собрала волосы в высокий хвост и сделала макияж, а в ушах у нее были золотые серьги-кольца.

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Кронпринц Хокон также был одет в синий классический костюм.

Кронпринц Хокон и принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня встретился с королем Чарльзом III в Виндзоре.