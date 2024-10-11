В деловом костюме и базовой футболке: Елена Зеленская побывала на стадионе в Гостомеле

Первая леди познакомилась с маленькими футболистами в Киевской области.

В канун дня города-героя Гостомеля Елена Зеленская вместе с командой своего Фонда посетила восстановленный гостомельский центральный стадион, пострадавший во время российской оккупации в 2022 году.

Они познакомились там и пообщались с детской футбольной командой "Феникс".

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская также присоединилась к нанесению краской символа Фонда на мурале, который создали украинские художники – братья Сергей и Виталий Грехи.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди для визита на стадион выбрала черный брючный костюм и базовую белую футболку, скомбинированную с белыми кедами. У нее была аккуратная укладка, нежный макияж и серебряные серьги в ушах.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в изумрудном костюме и белой рубашке посетила мероприятие по случаю Всемирного дня ментального здоровья в аэропорту "Борисполь".

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