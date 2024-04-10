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В деловом костюме и белой блузке: Елена Зеленская выступила на форуме в Ровенской области

В деловом костюме и белой блузке: Елена Зеленская выступила на форуме в Ровенской области

В деловом костюме и белой блузке: Елена Зеленская выступила на форуме в Ровенской области

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди с рабочим визитом посетила Ровенскую область.

Елена Зеленская приняла участие в Региональном форуме по вопросам внедрения реформы школьного питания в Ровенской области.

На мероприятии ознакомились с тем, как вводится реформа школьного питания в области. Это уже девятнадцатый форум.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской
Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Делаем эту реформу во время угрозы для нас, для наших детей. И противопоставить угрозе мы имеем еще большую опеку. Если ребенок улыбается после школьного обеда, это влияет и на его жизнестойкость. Следовательно, это повлияет на всю его семью, на все общество", – сказала жена президента.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской
Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди предстала там в белой блузке и деловом черном костюме, состоявшем из прямых брюк и приталенного жакета с воротником и лацканами интересного кроя. Наряд она сочетала с черной обувью на низкой подошве.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской
Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская сделала красивую укладку с легкими локонами и боковым пробором и нежный макияж. Аутфит она дополнила серьгами цвета металлик. 

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской
Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская на деловой встрече появилась в черном брючном костюме и желтой рубашке.

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