В деловом костюме и белой рубашке: Елена Зеленская с рабочим визитом посетила Киевщину

Первая леди Украины побывала в кафе и пекарне, где работают люди с синдромом Дауна, аутизмом и нарушениями интеллектуального развития.

Елена Зеленская сегодня, во Всемирный день распространения знаний о синдроме Дауна, посетила в Броварах заведения, которые основала благотворительная организация "Перспектива 21.3". Их цель – поддержать людей с нарушениями интеллектуального развития и дать им возможности полноценной жизни и самореализации.

Елена Зеленская/Telegram Елены Зеленской

Первая леди побывала в кафе и пекарне, где работают люди с синдромом Дауна, аутизмом и нарушениями интеллектуального развития. Проекты, которые помогают адаптироваться к жизни после школы и получить навыки, необходимые для работы.

Елена Зеленская/Telegram Елены Зеленской

Елена Зеленская/Telegram Елены Зеленской

Зеленская пообщалась с работниками и ознакомилась с работой заведений. А еще она посетила центр социальной адаптации, где студенты овладевают знаниями, необходимыми для полноценной жизни и трудоустройства.

Елена Зеленская/Telegram Елены Зеленской

"Побывала здесь с особым чувством – что осведомленность, своевременная помощь, неравнодушие, человечность – сейчас, в тяжелое для страны время – обязательно меняют не только конкретные судьбы, но и все наше общество к лучшему", – поделилась первая леди.

Елена Зеленская/Telegram Елены Зеленской

В этот день супруга президента появилась в деловом образе, состоявшем из темно-синего штанного костюма и белой рубашки. Наряд она дополнила черной обувью. Аккуратная прическа, макияж с акцентом на глазах и серьги-кольца завершили аутфит Зеленской.

Елена Зеленская/Telegram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в жакете со стеганными лацканами побывала на Аландских островах.

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