В деловом костюме и белой рубашке: Мелания Трамп в строгом луке предстала на прощальной церемонии с монархами
Первая леди США выбрала для своего аутфита классические черно-белые цвета.
Президент США Дональд Трамп и его жена Мелания Трамп приветствовали на церемонии прощания короля Великобритании Чарльза III и королеву Камиллу на южной лужайке Белого дома, в Вашингтоне.
Мелания встретила монархов в деловом черном костюме, который состоял из однобортного жакета и брюк с атласными лампасами. На ней также была белая рубашка и черные лакированные туфли с металлическими пряжками.
Первая леди, как всегда, сделала укладку с мягкими локонами и макияж смоки-айс. В ушах у нее были бриллиантовые серьги-гвоздики.
Трамп был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и голубой галстук.
