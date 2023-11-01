В деловом костюме и блузке мандаринового цвета: вице-президент США Камала Харрис выступила в Белом доме

Вице-президент США Камала Харрис выступила во время мероприятия о системах искусственного интеллекта, который состоялся в восточной комнате Белого дома в Вашингтоне. На мероприятии присутствовал президент Джо Байден.

Джо Байден и Камала Харрис / Фото: Associated Press

Камала появилась там в деловом аутфите. На ней был серый костюм, состоявший из удлиненного жакета с одной пуговицей и прямых брюк, и блузка мандаринового цвета с галстуком-бантом. Наряд она дополнила черными туфлями на шпильках.

Камала Харрис / Фото: Associated Press

Харрис сделала укладку с локонами, макияж с черными стрелками и коричневой помадой, украсила уши черными серьгами-пусетами и завершила лук молочным маникюром.

Камала Харрис / Фото: Associated Press

Напомним, Камала Харрис в белом брючном костюме выступила на фестивале культуры Essence в Новом Орлеане.

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