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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В деловом костюме и блузке с V-образным вырезом: образ новой пресс-секретарши Трампа на ее первом брифинге

42-летняя Кэти Захария продемонстрировала элегантный деловой аутфит.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Кэти Захария и Дональд Трамп

Кэти Захария и Дональд Трамп / © Associated Press

Новая пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария провела свой первый брифинг в Вашингтоне. Для дебютного выступления перед журналистами она выбрала элегантный деловой образ.

Кэти Захария / © Associated Press

Кэти Захария / © Associated Press

Кэти была одета в темно-синий костюм, состоявший из приталенного двубортного жакета и юбки-карандаша длиной до колен. Жакет имел широкие острые лацканы, карманы с клапанами и большие рельефные золотистые пуговицы. Подобные пуговицы украшали также манжеты.

Кэти Захария / © Associated Press

Кэти Захария / © Associated Press

Кэти Захария / © Associated Press

Кэти Захария / © Associated Press

Кэти Захария / © Associated Press

Кэти Захария / © Associated Press

Под жакет Захария надела белую блузку с асимметричной деталью у горловины и V-образным вырезом спереди. Наряд она дополнила черными кожаными туфлями с заостренным носком на высоких шпильках.

Кэти Захария / © Associated Press

Кэти Захария / © Associated Press

После брифинга Кэти также сфотографировали рядом с Дональдом Трампом возле Белого дома. В руках она держала вместительную черную сумку с короткими ручками, внешним карманом и золотистой фурнитурой. На лице у нее были большие солнцезащитные очки.

Кэти Захария / © Associated Press

Кэти Захария / © Associated Press

Кэти Захария / © Associated Press

Кэти Захария / © Associated Press

Пресс-секретарь уложила волосы в локоны с боковым пробором. В макияже она подчеркнула глаза черной подводкой и длинными ресницами, а губы накрасила розовым блеском. Завершили аутфит серьги-пусеты и кольцо.

/ © Associated Press

© Associated Press

Ранее мы писали о том, что известно о Кэти Захарии: о ее образовании, карьере, муже и детях.

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