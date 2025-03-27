В деловом костюме и блузке цвета бургунди: новый выход Елены Зеленской

© Instagram Елены Зеленской

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Елена Зеленская приняла участие в заседании Совета безбарьерности, на котором обсудили новые флагманские проекты каждого министерства, ознакомились с коммуникационной кампанией, которая объединит все инициативы по безбарьерности под единым брендом.

Первая леди отметила, что, согласно данным недавнего опроса Центра социальных изменений и поведенческой экономики, проведенного по инициативе ЮНИСЕФ, безбарьерность – среди новых ценностей общества для 87% украинцев.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

"Это колоссальные сдвиги в общественном сознании. Такую мотивированность людей нужно сохранить. Поэтому хочу сфокусировать на этом наше внимание - вот общественный запрос наконец-то появился, не ответить на него нельзя. Утраченную мотивацию поднимать даже труднее, чем создавать с нуля", - сказала Зеленская.

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На заседании первая леди появилась в деловом сером брючном костюме и блузке цвета бургунди. У нее была аккуратная укладка с боковым пробором и нежный макияж. Свой образ Елена завершила серебряно-золотыми серьгами-кольцами.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская приняла участие в рабочей встрече "Ти як?: інсайти та вивчені уроки", где предстала в деловом фиолетовом костюме, состоявшем из удлиненного жакета и брюк со стрелками.