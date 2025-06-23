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В деловом костюме и черных слингбэках: Елена Зеленская побывала на концерте в Киеве
Первая леди посетила концерт, посвященный детям, похищенным Россией, и их возвращению.
Елена Зеленская посетила выступление Национального ансамбля солистов «Киевская камерата» под дирижированием Кэри-Линн Уилсон. «Концерт надії» (Сoncert of Hope), посвященный детям, которых похитила Россия, и их возвращению, состоялся в Министерстве иностранных дел.
Первая леди предстала там в деловом черном брючном костюме, который скомбинировала с черными остроносыми слингбэками на невысоких шпильках. Зеленская сделала красивую укладку с локонами и макияж в нежных оттенках.
Напомним, Елена Зеленская появилась в Австрии с золотой винтажной брошью от Yves Saint Laurent.