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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
402
Время на прочтение
1 мин

В деловом костюме и черных слингбэках: Елена Зеленская побывала на концерте в Киеве

Первая леди посетила концерт, посвященный детям, похищенным Россией, и их возвращению.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Елена Зеленская

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская посетила выступление Национального ансамбля солистов «Киевская камерата» под дирижированием Кэри-Линн Уилсон. «Концерт надії» (Сoncert of Hope), посвященный детям, которых похитила Россия, и их возвращению, состоялся в Министерстве иностранных дел.

Первая леди предстала там в деловом черном брючном костюме, который скомбинировала с черными остроносыми слингбэками на невысоких шпильках. Зеленская сделала красивую укладку с локонами и макияж в нежных оттенках.

/ © Instagram Елены Зеленской

© Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская появилась в Австрии с золотой винтажной брошью от Yves Saint Laurent.

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Дата публикации
Количество просмотров
402
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